توقف قلبه 13 دقيقة.. شاهد كيف أعاد رجال الإسعاف الحياة إلى هذا الرجل!

2022/06/25 | 15:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الأطباء إن رجلاً تحدّى احتمالات الحياة والموت بعدما توقف قلبه عن النبض.وقع دان أوبرلاندر أرضًا خلال عمله جرّاء تعرّضه لسكتة قلبية، ومات لمدة 13 دقيقة قبل أن يتمكن المسعفون والأطباء من إنقاذه وإعادته إلى الحياة.إليكم كيف تمكنت جهود زميله وتدابير إنقاذ الحياة الخاصة بالمسعفين من إنقاذ حياة دان

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