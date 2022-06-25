سياسيو العراق .. أنبـيــاء .. ولكـن !

2022/06/25 | 15:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / فاضل حسين الخفاجي … يتصور سـاسة العراق الحاليين ..بل لنقل الأحزاب التي وصلت إلى السلطة بعد العام 2003 إنهم ملح هذا البلد وخميرة الخير فيه .على أساس انهم خلاصة عبقرية هذا الشعب الذي علم الدنيا الكتابة ..بل معظمهم ..يعتبرون أنفسهم المثل الأعلى في الوطنية ونكران الذات ، وهم من يعرفون […]

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