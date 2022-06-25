لجنة الثقافة تطالب هيئة الآثار بالوقوف على اسباب انهيار مئذنة جامع الصفار

2022/06/25 | 15:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت لجنة الثقافة النيابية، اليوم السبت، من هيئة الآثار بالوقوف على اسباب انهيار مئذنة جامع الصفار.وذكرت اللجنة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “طالبت هيئة الآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على اسباب انهيار مئذنة جامع الصفار في مدينة الموصل، والتأكد من عدم تدبير حادث سقوطها، […]

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