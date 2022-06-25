تفاصيل ’صادمة’ بشأن ’واقعة الذبح’ في المثنى

2022/06/25 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف معاون قائد شرطة المثنى، العميد فالح سيف، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة لجريمة قتل زوجة لزوجها في المحافظة،

وقال سيف، في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "امرأة تولد 2002 قامت بذبح زوجها بالسكين، وهو من ذات مواليدها في ناحية المجد شمالي المحافظة".

وأوضح أن "التحقيق يجري الان في الحادث، وتم ايداع المرأة التوقيف"، من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل حول الحادثة.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت شرطة محافظة المثنى، عن القاء القبض على زوجة قتلت زوجها ذبحًا اثناء نومه.

وقال المنسق الاعلامي لشرطة المحافظة محمد الخفاجي لـ (بغداد اليوم) ان "شرطة المثنى تمكنت من القاء القبض على زوجة قتلت زوجها بطريقة بشعة داخل منزلهما"، موضحاً أن "الزوجة قامت بذبح زوجها اثناء نومه بسبب خلافات عائلية".

واضاف أن "الشرطة وبعد ان وصلها اخبار عن وجود حالة انتحار وصلت لمكان الحادث وحققت مع الزوجة والقت عليها القبض".

يذكر أن شرطة شرطة المثنى أصدرت بياناً بشأن الحادثة ذكرت فيه أن "مركز شرطة المجد التابع الى قسم شرطة قضاء الرميثة استخبر بوجود جثة شاب عشريني داخل دائرة الطبابة العدلية في مستشفى الحسين التعليمي في السماوة للشكوك الحاصلة في الجثة لكون الحادث جنائي".

وأوضح البيان أنه "تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة المثنى العميد محمد عيسى سبتي، وعضوية مدير شرطة قضاء الرميثة العميد ناصر ناهي هلو ومجموعة من ضباط التحقيق في القسم، ومن خلال التعمق بالتحقيق تم الكشف عن الجريمة خلال ساعتين حيث القي القبض على زوجته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت نهاية العام الماضي 2021 عن البيانات والأرقام الختامية المتعلقة بالجرائم التي سجّلتها البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، إنّ "عدد الجرائم المُسجّلة في العام 2021 بلغت 1077 جريمة قتل، جرى اكتشاف 666 جريمة منها، أي بنسبة 61% وهي نسبة مقبولة وجيدة مقارنة بالسابق"، حسب قوله، مضيفاً أن "قضايا الشروع بالقتل بلغت خلال هذا العام 1646 قضية والمكتشف منها 907 أي بنسبة 55%".

في سنة 2020 بلغت حالات القتل العمد 1269 بينما في سنة 2021 بلغت 1077 حالة، أي قلت بنسبة 15%.

أغلب الجرائم المسجلة في العامين الماضيين 2020 و2021 ينفذها متعاطون للمخدرات، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا.

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