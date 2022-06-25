لصوص الأشجار في قبضة القانون.. ضبط شاحنات محملة بالأخشاب لنقلها الى كردستان

2022/06/25 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باعتقال 5 متهمين بقطع الاشجار في محافظة كركوك.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم) إن "قوة من شرطة ناحية التون كوپري تمكنت من اعتقال خمسة متهمين بقطع اشجار الغابات المحادة لنهر الزاب شمال كركوك".

واضاف ان "القوة تمكنت من ضبط اربع شاحنات محملة بالاخشاب استعدادا لنقلها الى اقليم كردستان".

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