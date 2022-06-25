2022/06/25 | 15:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم السبت، عن استمراره بمنح قروض البناء والبالغة (٥٠) مليون دينار للمواطنين والموظفين.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “فروع المصرف مستمرة باستقبال الراغبين بالحصول على القرض ممن لديه قطعة ارض واجازة بناء”.واضاف انه “لا صحة لتوقف هذا النوع من القروض”.

ظهرت المقالة الرشيد: مستمرون بمنح قروض البناء ولا صحة لتوقفها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد: مستمرون بمنح قروض البناء ولا صحة لتوقفها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد: مستمرون بمنح قروض البناء ولا صحة لتوقفها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).