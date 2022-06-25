بالفيديو.. استمرار العمليات العسكرية التركية ضد عناصر الـ PKK في العراق وسوريا

2022/06/25 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 7 عناصر من حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر تويتر، تابعته (بغداد اليوم)، إنه "لا شمال سوريا ولا شمال العراق، آمنين للعمال الكردستاني".

واضافت أن القوات المسلحة التركية حيّدت 5 عناصر من تنظيم "واي بي جي YPG" (ذراع العمال الكردستاني) في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا، و2 من العمال الكردستاني في منطقة عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق.

نشطت تركيا مؤخرا في هجماتها على شمال العراق تحت ذريعة مهاجمة المقاتلين الأكراد، الأمر الذي اعتبرته بغداد "انتهاكا صارخا لسيادة العراق".

وخلال السنوات الماضية، أطلقت أنقرة عدة عمليات عسكرية في شمال العراق والتي أطلقت عليها أسماء: "قفل المخلب" و"مخلب النمر" و"مخلب النسر".

وتتعرض منطقة سنجار، الذي تتركز فيه الأقلية الأيزيدية في العراق، لهجمات تركية متكررة تستهدف مقار لحزب العمال الكردستاني.

ردود فعل الحكومة العراقية على الهجمات التركية لم تتجاوز حدود البيانات الصحفية، والتنديد بتهديد أمن المدنيين من قبل وزارة الخارجية، والتي أعلنت أنها "ستتخذ إجراءات مقررة بعد إكمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء".

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