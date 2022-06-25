’بالسكاكين والقامات’.. اصابات خطيرة إثر مشاجرة بمحطة وقود في البصرة (فيديو)

2022/06/25 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم) تسجيل اصابات خطيرة إثر مشاجرة اندلعت في محطة وقود في البصرة.

وأظهر الفيديو مجموعة من الاشخاص في محافظة البصرة تهاجم بواسطة السكاكين والقامات عمال محطة تعبئة وقود الجنينة، مما أدى الى حدوث اصابات خطيرة و كسور في صفوف العمال، بسبب عدم الموافقة على تزويدهم بالوقود بواسطة الجلكانات.

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