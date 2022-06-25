قيادي في الاطار: 3 تهديدات يمثلها مؤتمر الرياض.. واشنطن تريد الفوضى

2022/06/25 | 15:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حذر القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، السبت، من 3 تهديدات يمثلها مؤتمر الرياض المزمع عقده بحضور الرئيس الأمريكي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال العتبي في حديث لـ /المعلومة /، اننا “لا نثق باي مؤتمر يعقد تحت رعاية البيت الأبيض في منطقة الشرق الأوسط لان اجندته […]

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