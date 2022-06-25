"ضيف ثقيل" يطل برأسه على 12 محافظة عراقية

2022/06/25 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية،

أن تتعرض 12 محافظة عراقية، إلى عاصفة

ترابية شديدة تبدأ ظهر اليوم السبت.

وذكرت الهيئة في تقرير تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "التوقعات تشير إلى تأثر

البلاد بحالة من ع

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