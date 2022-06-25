شاهد ثعالب المياه تستمتع بالثلج في حديقة الحيوانات الأمريكية هذه.. لماذا؟

2022/06/25 | 16:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد وجدت ثعالب المياه الثلاثة طريقة للتغلب على الحرارة، بفضل حديقة حيوانات أوريغون.نشرت حديقة الحيوانات هذا الفيديو الذي يُظهر ثعالب المياه تأخذ استراحة من درجات الحرارة المرتفعة وتمرح داخل دلو ثلج كبير، على وسائل التواصل الاجتماعي

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