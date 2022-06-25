للمرة الثانية خلال ساعات.. استهداف صاروخي يطال حقل كورمور

2022/06/25 | 16:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتعرض محيط حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية، لهجوم صاروخي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "محيط حقل كورمور الغازي استهدف بصاروخ كاتيشو ضمن قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية".وبين، أن هذا الهجوم هو الثاني خلال ساعات.

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