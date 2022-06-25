مصرف الرشيد: لا صحة لإيقاف قروض الـ50 مليون دينار

2022/06/25 | 16:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرشيد، السبت، استمراره بمنح قروض البناء والبالغة 50 مليون دينار للمواطنين والموظفين.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف، أن "فروع المصرف مستمرة باستقبال الراغبين بالحصول على القرض ممن لديه قطعة ارض وإجازة بناء"، مؤكداً أنه "لا صحة لتوقفها".

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