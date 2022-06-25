عاجل| استهداف حقل كورمو الغازي للمرة الثالثة منذ الاربعاء الماضي

2022/06/25 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني ،اليوم السبت، حدوث قصف صاروخي استهدف حقل كورمور للغاز قرب جمجمال في محافظة السليمانية وأضاف المصدر: أن، “حقل غاز دانا تعرض للقصف للمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوع”

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