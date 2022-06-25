صفاء هادي على أعتاب دوري نجوم قطر

2022/06/25 | 16:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقترب لاعب نادي القوة الجوية صفاء هادي، من الانتقال إلى صفوف السيلية القطري في الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال مصدر مقرب من هادي لـ”ايرث نيوز” إن “اللاعب صفاء هادي اقترب من الانضمام إلى نادي السيلية القطري في الموسم المقبل”.وأضاف أن “هادي يفضل الانتقال إلى دوري نجوم قطر على العودة إلى الزوراء، لاسيما بعد […]

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