2022/06/25 | 16:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعسجلت وزارة الصحة، 1345 إصابة بفيروس كورونا خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم السبت 25 حزيران 2022.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "لم تسجل أية وفيات اليوم فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 281 حالة".وأضافت، أن "عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 620".وسجل العراق أمس 1328 إصابة بكورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 1345 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 1345 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).