2022/06/25 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاصفة الترابية تصل كربلاء

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