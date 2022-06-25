بالفيديو.. عواصف ترابية ورعدية وأمطار تضرب مدينة سامراء

2022/06/25 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مراسلنا، اليوم السبت، ان عواصف ترابية ورعدية ضربت مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.

وقال مراسلنا ان عواصف ترابية وأمطار ضربت مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

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