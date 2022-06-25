طهران تؤكد استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي

2022/06/25 | 16:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات خلال أيام قليلة بشأن إحياء الاتفاق النووي.وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي اليوم السبت، عقب محادثاته مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل: “أؤكد أننا مستعدون لاستئناف المفاوضات في غضون أيام قليلة”، مشيرا إلى أنه […]

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