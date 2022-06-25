هل قتل بوضياف لموقفه من قضية الصحراء الغربية؟

2022/06/25 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم الأربعاء المقبل 29 يونيو 2022، ستكتمل ثلاثون سنة على حادث اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف (1919- 1992).بالرغم من ذلك فإن من كانوا وراء مخطط جريمة الاغتيال استفادوا من الإفلات من العقاب، وإن كان جلهم طواه الموت.

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