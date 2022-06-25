مصرف الرشيد: مستمرون بمنح قروض البناء البالغة (50) مليون دينار

2022/06/25 | 16:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

نفى مصرف الرشيد، اليوم السبت، إيقاف منح قروض البناء البالغة (50) مليون دينار للمواطنين والموظفين.

وذكر المصرف، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنه “مستمر بمنح قروض البناء والبالغة خمسون مليون دينار للمواطنين والموظفين”.

وأضاف البيان أن “فروع المصرف مستمرة باستقبال الراغبين بالحصول على القرض ممن لديه قطعة أرض وإجازة بناء”، مؤكداً أنه “لا صحة لتوقفها”.

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