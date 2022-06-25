2022/06/25 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم

السبت، بتسجيل حالة وفاة جديدة داخل سجن

الناصرية المركزي.

وقال المصدر، ان "نزيلاً من اهالي

محافظة البصرة، يبلغ من العمر 41 عاما

ومحكوم بالاعدام وفق احكام المادة 4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حوت الناصرية" يبتلع سجيناً محكوم بالاعدام) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حوت الناصرية" يبتلع سجيناً محكوم بالاعدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).