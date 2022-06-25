استمرار ارتفاع اصابات كورونا في العراق

2022/06/25 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة، اليوم السبت،

ارتفاعاً جديداً بإصابات فيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً للموقف الوبائي الذي تنشره

وكالة نون الخبرية، فأن "مختبرات وزارة

الصحة سجلت 1345 اصابة جديدة و281

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