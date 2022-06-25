الصحة تسجل 1345 إصابة بفيروس كورونا.. اليوم

2022/06/25 | 16:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

سجّلت وزارة الصحة 1345 إصابة بفيروس كورونا خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم السبت 25 حزيران 2022.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إنها “لم تسجل أية وفيات، اليوم، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 281 حالة”.

وأضافت، أن “عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 620”.



علماً سجل العراق أمس 1328 إصابة بكورونا.

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