بعد تتويجهن بلقب غرب آسيا بكرة الصالات.. الحكيم يؤكد اثبات قدرة المرأة العراقية على تحقيق المنجزات

2022/06/25 | 16:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم السبت، على فوز منتخب العراق النسوي لكرة القدم للصالات ببطولة منتخبات غرب آسيا، مشيرا الى انه دليلا إضافيا يثبت قدرة المرأة العراقية على لعب دور بارز إلى جنب الرجل في تحقيق المنجزات الكبيرة.وقال الحكيم في بيان تلقته ايرث نيوز: إن “إحراز منتخب العراق النسوي لكرة […]

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الحكيم يؤكد اثبات قدرة المرأة العراقية على تحقيق المنجزات أولاً على ايرث نيوز.

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