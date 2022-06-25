المفوضية الأوروبية: 12 دولة باتت بدون غاز روسي

2022/06/25 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، قدري سيمسون إن 12 دولة في الاتحاد الأوروبي باتت بدون غاز روسي بشكل كلي أو جزئي.

وأضافت سيمسون، أن "الأزمة حادة منذ بداية الخريف الماضي لكن سلوك روسيا في الأسابيع الأخيرة أدى إلى تفاقم المخاطر بشكل كبير".

وأوضحت أن "خطة الاتحاد الأوروبي للأزمة، التي تم إعدادها في بداية العام يمكن أن تكون مفيدة في كل لحظة، ويجب أن تكون الدول الأعضاء على استعداد لتطبيق خططها".

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