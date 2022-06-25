صفاء هادي بات قريباً من السيلية القطري

2022/06/25 | 16:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

إقترب لاعب نادي القوة الجوية صفاء هادي، من الانتقال إلى صفوف نادي السيلية القطري في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر مقرب من هادي لـ “خبر برس” (واخ)، إن “اللاعب صفاء هادي اقترب من الإنضمام إلى نادي السيلية القطري ليمثله في الموسم المقبل”.

وأضاف أن “هادي يفضل الانتقال إلى دوري نجوم قطر على العودة الى الزوراء، لاسيما بعد الأنباء المنتشرة بشأن عدم قدرة نادي الزوراء على التعاقد مع لاعبين جدد، بسبب الديون المترتبة بذمته للاعبين سابقين”.

ويشهد نادي القوة الجوية، ثورة في انتقالاته، حيث بدأ النادي بالتحرك لضم لاعبين جدد، فضلاً على عدم التجديد للاعبين آخرين.

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