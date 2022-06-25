‏ذي قار: استئناف ضخ البنزين من مصفى الشعيبة ورفد المحافظة ب 10 صهاريج من البصرة



‏ذي قار: استئناف ضخ البنزين من مصفى الشعيبة ورفد المحافظة ب 10 صهاريج من البصرة
2022/06/25 | 16:45 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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