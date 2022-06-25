المغرب يكشف حصيلة جديدة لـ

2022/06/25 | 16:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، أن المأساة التي وقعت الجمعة في مليلية، حين حاول نحو ألفي مهاجر إفريقي اقتحام هذا الجيب الإسباني الواقعة في الأراضي المغربية، كانت "اعتداء على وحدة أراضي" إسبانيا.

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