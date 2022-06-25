2022/06/25 | 16:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مدير دائرة بلدية جبة قطري العبيدي، السبت، الاستعانة بالطاقة الشمسية لتشغيل محطة ضخ المياه الى احدى الغابات في المناطق الغربية .وقال العبيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “الحكومة المحلية في الانبار باشرت بمشروع إيصال المياه لغابة البيادر بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار ، التي تضم اكثر من 100 الف شتلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تستعين بالطاقة الشمسية لإرواء غابة تضم 100 الف شتلة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تستعين بالطاقة الشمسية لإرواء غابة تضم 100 الف شتلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).