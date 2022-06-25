البصرة.. رفضوا منحهم البنزين

2022/06/25 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرات المراقبة في محافظة

البصرة، اليوم السبت، هجوم مجموعة من

الأشخاص بواسطة السكاكين والقامات على

عمال محطة تعبئة وقود.

وافاد مصدر مطلع، أن "الهجوم الذي شهدته

محطة وقود (الجنينة)، أدى إلى حدوث

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