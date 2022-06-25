كلمة الأمين العالم للحزب الشيوعي الفلسطيني -الرفيق محمود سعادة -في المؤتمر العام الأول لاتحاد الشبيبة الشيوعية الفلسطينية - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2022/06/25 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني الرفاق الأعزاء: نحيكم أجمل تحية، وبدايةً نوجه شكرنا لشبابنا في اتحاد الشبيبة الشيوعية الفلسطينية على جهودهم الجبارة في التحضير والتجهيز لعقد هذا المؤتمر والذي يعتبر المؤتمر العام الأول لاتحاد الشبيبة الشيوعية الفلسطينية ، حيث عمل شبابنا في مختلف مناطق الوطن خلال الاشهر القليلة الماضية وعلى مدار الساعة من أجل انجاز عقد مؤتمركم هذا والذي نرى فيه خطوة كبيرة في سبيل بناء منظمة شبابية واعية متمكنة تعبر ......





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