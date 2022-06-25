فنانون مصريون في حالة حرجة.. كرسي متحرك وشلل رعاش وتدهور بالرئة

2022/06/25 | 17:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يدرك الفنان الذكي أن الجمهور هو سر النجاح، لذا ينبغي عليه الانحياز لمشاكله، والتوحد مع قضاياه مهما كان حجمها.ويكتشف الفنان رصيده في قلب الجمهور، عندما يتعرض لوعكة صحية، تدفعه إلى الانسحاب من عالم الأضواء، وملازمة فراش المرض.وقد لمس عدد من الفنانين المصريين، دور الجمهور المؤثر بعد تعرضهم لوعكة صحية، وتدهور حالتهم […]

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كرسي متحرك وشلل رعاش وتدهور بالرئة أولاً على ايرث نيوز.

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