أهم زيارة ومصافحة هذا الأسبوع

2022/06/25 | 17:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف أكاديمي إماراتي زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إلى مصر بأنها "الأهم" خلال هذا الأسبوع، على حد قوله.

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