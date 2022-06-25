جهاز الامن الوطني في محافظة الانبار يطيح بأربعة أشخاص من مهربي المشتقات النفطية

2022/06/25 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

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قام جهاز الامن الوطني في محافظة الانبار بالإطاحة بأربعة اشخاص من مهربي المشتقات النفطية ، من خلال تفتيش محطات الوقود ورصد حالات التهريب والتلاعب في اسعارها من قبل بعض ضعاف النفوس ومهربي المشتقات النفطية، والقاء القبض على اربعة من المخالفين، الامر الذي ادى الى توفير الوقود والتخفيف عن كاهل المواطنين في عموم مناطق المحافظة

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