الاستخبارات التركية توقف مواطناً يونانياً بتهمة التجسس

2022/06/25 | 17:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ألقى جهاز الاستخبارات الوطنية التركي، اليوم السبت، القبض على مواطن يحمل الجنسية اليونانية بتهمة التجسس.

وكشفت المخابرات التركية بعد التحقيق، أن المواطن اليوناني محمد عمار أمبارا، عمل كجاسوس لصالح المخابرات اليونانية.

وحسبما نقلت صحيفة trt haber، انتحل محمد أمبارا صفة رجل أعمال عند قدومه إلى تركيا، ومارس أنشطة التجسس تحت اسم التجارة.

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