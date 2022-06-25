توجيه جديد من شرطة الانبار بشأن (التوك توك)

2022/06/25 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بصدور توجيه جديد من شرطة الانبار بخصوص دراجات (التوك توك).

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "بعد ملاحظة انتشار واستخدام دراجة نوع (توك توك) بدون موافقات واوراق اصولية، تم التوجه بمنع تجوال دراجات الـ(توك توك) التي لا تحمل موافقات وأوراق أصولية".

وبين أن "المنع في جميع أقضية ومدن المحافظة، ويتم حجزها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق مستخدميها".

وأوضح أنه "تم ايضا منع دخولها من خارج المحافظة عن طريق السيطرات الرئيسية".

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