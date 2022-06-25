ما علاقة السعودية؟.. مصدر يكشف سبب زيارة الكاظمي إلى طهران

2022/06/25 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر حكومي، السبت، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المرتقبة لطهران، مبينا ان الكاظمي سيبرر موقف العراق من المشاركة في مؤتمر الرياض واجتماعه بالرئيس الأميركي جو بايدن خلال المؤتمر.

وقال مصدر حكومي في تقرير صحفي اطلعت عليه (بغداد اليوم) إنّ "زيارة الكاظمي ستبحث عدة ملفات مهمة، من أبرزها شرح للجانب الإيراني لمشاركة العراق في قمة الرياض المرتقبة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وتأكيد أنه لن يكون ضمن أي تحالف أو محور موجه ضد إيران، وأن مشاركة العراق في هذه القمة "هدفها تقوية العلاقات الدولية، وبحث ملفات الاقتصاد والاستثمار، وليس الوقوف مع أي محور دولي ضد أي محور آخر".

وبيّن أنّ "الزيارة جاءت لمنع أي تفسيرات استباقية لمشاركة العراق في القمة في ما يتعلق بإيران، خصوصاً بعد إيصال رسائل للقيادات الإيرانية من قبل القوى السياسية العراقية المدعومة من طهران، بشأن معلومات مؤتمر الرياض، ونية تشكيل تحالف عسكري ضد إيران لمواجهتها في المرحلة المقبلة".

وأضاف المصدر الحكومي أنّ "زيارة الكاظمي إلى إيران لن تخلو من مناقشة قضية استيراد الغاز الإيراني، إضافة إلى ملف المياه، خصوصاً أن العراق يمر بمرحلة جفاف خطيرة، بسبب قطع المياه من قبل الجانب الإيراني، وغيرها من الملفات ذات التابع الاقتصادي، إضافة إلى ملف الأزمة السياسية في العراق، وتعطيل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

سيزور الرئيس الأميركي جو بايدن السعودية في 15 و16 تموز المقبل تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان.



ويتضمن اليوم الثاني من زيارة الرئيس الأميركي مشاركته في قمة مشتركة دعا إليها العاهل السعودي قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

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