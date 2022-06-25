بالصور.. النفط تعلن ضبط ساحة من 52 خزانا لتهريب الوقود شرقي بغداد

2022/06/25 | 17:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة النفط، السبت، ضبط ساحة كبيرة لخزن وتهريب المشتقات النفطية شرقي العاصمة .وذكرت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “قوة أمنية تمكنت من ضبط أوكار لتهريب المشتقات النفطية داخل كراج في منطقة حي طارق، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود ساحة لتهريب الوقود”.وأضافت، “تم ضبط (52)خزان مملوء سعة 54000الف […]

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