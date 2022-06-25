النرويج تتعامل مع هجوم حانة المثليين كـ

2022/06/25 | 17:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية النروجية، المسؤول عن مكافحة الإرهاب، السبت، أنه يتعامل مع إطلاق النار قرب حانة للمثليين في وسط أوسلو على أنه "عمل إرهابي إسلامي".

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