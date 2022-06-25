العتبة الحسينية تقرر تكريم النساء

2022/06/25 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

السبت، إنها تنوي تكريم النساء اللاتي

تزوّجن بمهور قليلة وذلك اقتداءً

بالسيدة الزهراء عليها السلام.

وذكر معهد الأسرة المسلمة التابع

للعتبة المقدسة، إننا "نعلن عن انطلاق

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