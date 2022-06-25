3 أيام متواصلة.. تركيا تخمد نيران الغابات بعد التهامها أكثر من 11 ألف فدان

2022/06/25 | 17:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت الحكومة التركية، اليوم السبت، إنها سيطرت على حريق غابات يشتبه بأنه متعمد، بعد أن أحرق على مدى ثلاثة أيام أكثر من 11 ألف فدان من الغابات على الساحل في جنوب غرب البلاد.وبعد أن تفقد وزير الزراعة والغابات، وحيد كيريشتشي، المنطقة بالقرب من منتجع مرمريس الواقع على بحر إيجه، أشاد بفرق الإطفاء […]

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تركيا تخمد نيران الغابات بعد التهامها أكثر من 11 ألف فدان أولاً على ايرث نيوز.

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