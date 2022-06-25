بيان رئاسي مصري: أمير قطر هنأ السيسي بـ

2022/06/25 | 17:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الرئيس المصري بـ"ثورة 30 يونيو/ حزيران"، التي انتهت بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي، حسب بيان صادر للرئاسة المصرية.

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