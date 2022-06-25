شاهد بالفيديو.. الجرائم المنظمة تذبح بغداد السلام من الشريان ليتصدر العراق الاول عربيا

2022/06/25 | 17:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ymuMAqyrRPU

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