زيارة أمير قطر للقاهرة تثير الجدل بين المصريين

2022/06/25 | 17:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد مغردون نشر مقاطع فيديو قديمة لبعض الإعلاميين في مصر وهم يهاجمون الأمير القطري.

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