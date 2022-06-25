التضخم يشعل موجة احتجاجات عالمية غاضبة للمطالبة بزيادة الأجور

2022/06/25 | 17:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أدى ارتفاع تكاليف الغذاء وفواتير الوقود المتصاعدة والأجور التي لا تتناسب متطلبات ارتفاع الاسعار إلى موجة من الاحتجاجات واضراب العمال في جميع أنحاء العالم.في هذا الاسبوع فقط، شملت الموجة احتجاجات المعارضة السياسية في باكستان والممرضات في زيمبابوي والعمال النقابيين في بلجيكا وعمال السكك الحديدية في بريطانيا والسكان في الإكوادور ومئات الطيارين الأمريكيين […]

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