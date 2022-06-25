هجوم جديد يستهدف حقلا للغاز تديره شركة إماراتية شمالي العراق

2022/06/25 | 18:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت منشآت تابعة لشركة دانة غاز الإماراتية للطاقة بقضاء جمجمال في محافظة السليمانية بالعراق لهجوم صاروخي جديد، السبت، هو الثالث من نوعه خلال أيام.

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