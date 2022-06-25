موجة حر وفيضانات غير مسبوقة تضرب الصين (صور)

2022/06/25 | 18:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تتعرض بعض مناطق الصين لموجة حر استثنائية وفيضانات قياسية، وهي كما يؤكد الخبراء، نتيجة الاحترار المناخي وسبب نزوح نصف مليون شخص.تسببت أمطار غزيرة بفيضان أنهار إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ نحو قرن.أما المنطقة المتضررة فهي حوض نهر اللؤلؤ الواقع في مقاطعة غوانغدونغ الصناعية (جنوب) والتي تشمل العاصمة الإقليمية كانتون.وفي […]

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