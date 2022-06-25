2022/06/25 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تتوقف خطط هيئة الصحة والتعليم الطبي

في العتبة الحسينية المقدسة المعشقة

بادارة مشتركة مع ملاكات دائرة صحة

كربلاء المقدسة في مستشفى سفير الإمام

الحسين (عليه السلام) للارتقاء بمستوى

الخدمات الطبية وال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قدمت نحو 59 الف خدمة طبية خلال ستة اشهر.. مستشفى سفير الحسين (ع) تدرب اطباء البورد العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قدمت نحو 59 الف خدمة طبية خلال ستة اشهر.. مستشفى سفير الحسين (ع) تدرب اطباء البورد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).