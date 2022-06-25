الحكيم يجدد التأكيد: لن نشارك في الحكومة المقبلة

2022/06/25 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية،

عمار الحكيم، التأكيد على عدم المشاركة

في الحكومة المقبلة.

وقال الحكيم، وفق بيان لمكتبه وتلقته

وكالة نون الخبرية، "نجدد موقفنا بعدم

المشاركة في الحكومة القادمة،

وإست

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